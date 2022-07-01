7月1日香港回歸25周年　新加坡總理李顯龍向習近平致賀信

新加坡總理李顯龍在七月一日香港回歸中國25周年對中國國家主席習近平發出賀信，表達最熱烈的祝賀。



李顯龍在賀信中肯定，香港特別行政區在「一國兩制」框架下，從中國大陸的成長和發展中受益，也作出了貢獻。他也表示，有信心香港在中央政府的支持下，會繼續蓬勃發展，與大陸緊密融合帶來的許多經濟機遇中受益。

他在信中寫到，新加坡與香港和中國大陸都有許多聯繫，新加坡期待繼續和香港合作，為兩地的人民創造新機遇並增強我們區域的活力。

賀信全文如下

親愛的習主席：



請接受我代表新加坡政府，對香港回歸中國25周年，以及香港特別行政區成立最熱烈的祝賀。



香港特別行政區在「一國兩制」框架下，從中國大陸的成長和發展中受益，也作出了貢獻。在中央政府的支持下，我有信心香港會繼續在下來的年頭蓬勃發展，並在與大陸緊密融合帶來的許多經濟機遇中繼續受益。



作為我們各自區域裏的國際化城市，新加坡和香港享有密切和多面向的關係。新加坡也和中國大陸有着廣泛和實質性的聯繫。這份新加坡和中國之間的密切夥伴關係與時俱進。我們的合作，包括政府間項目和國家級項目中的合作，都持續發展。新加坡也支持了中國的區域發展策略，包括粵港澳大灣區。我們的聯合項目如中新廣州知識城和新中（深圳）智能城市將為粵港澳大灣區以創新為基礎的發展作出貢獻。



我有信心新加坡和中國將維持雙邊關係的強勁勢頭。新加坡期待繼續和香港合作，為我們的人民創造新機遇並增強我們區域的活力。



祝您身體健康也期待再次和您會面。

