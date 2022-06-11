香格里拉對話｜魏鳳和晤李顯龍　冀加深中新戰略互信

中國國防部長魏鳳和出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）。新加坡總理李顯龍10日下午在總統府會見到訪新加坡的魏鳳和。



李顯龍説，新中與時俱進的全方位合作夥伴關係這一獨特定位，體現新中關係的特殊性和高水平。雙方應繼續加強在抗疫、經貿等方面的務實合作，保持雙邊關係不斷發展的良好勢頭。當前國際和亞太地區形勢都在發生新的變化，希望地區各國加強溝通、增進互信，共同為地區和平穩定增添積極因素。

魏鳳和説，在習近平主席和李顯龍總理戰略引領下，中新關係不斷發展，在本地區發揮了引領示範作用。面對百年變局和世紀疫情，中新應不斷深化戰略互信，擴大利益融合，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，為維護地區和平穩定注入正能量。近年來兩軍關係穩定發展，雙方應繼續加強高層交往與務實合作，把兩軍關係不斷推向前進。

9日下午，魏鳳和與新加坡國防部長黃永宏舉行會談，雙方就國際和地區形勢、南海問題、烏克蘭危機等交換看法。

魏鳳和應黃永宏邀請於6月8日抵新加坡進行正式友好訪問。

這是中新第一屆防長對話。雙方重申將恢復因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而暫停的雙邊軍演，以加深中新防務合作。

中新防長對話歷時約兩小時。他們也討論國際安全議題，以及如何以實際的方式，加強東盟（ASEAN）和中國的防務交流和合作。