名列FBI十大通緝要犯　詐騙逾300億元「失蹤加密女王」或已整容

美國聯邦調查局（FBI）6月30日稱，被稱為「失蹤加密女王」（Missing Cryptoqueen）的伊格納托娃（Ruja Ignatova）已名列當局十大通緝要犯名單。她創造一間假加密幣公司，騙取客戶逾40億美元（約313億港元）。



FBI在6月30日發布的通緝公告提供10萬美元的懸賞，徵求任何有助於逮捕她的資訊。

FBI稱，來自保加利亞（Bulgaria）的她與拍檔在2014年創辦OneCoin，稱它是加密幣，又會是「比特幣殺手」（bitcoin killer）。公司稱OneCoin正在電腦被「開採」，以及價格是基於市場需求而定。

調查人員稱，她以層壓式推銷（Pyramid scheme）的策略行宣傳，鼓勵首批投資者向親友推銷OneCoin的套餐。這樣這批首批投資者會獲得佣金。

美國紐約南區聯邦檢察官達米安・威廉斯（Damian Williams）稱她利用加密幣面世初期觸發的狂熱，完美地安排這計劃推出的時機。

事實是OneCoin一文不值，也從未受到其他加密貨幣所使用的區塊鏈技術的保護。伊格納托娃和她的團隊通過自動生成新硬幣來操縱其感知價值（perceived value）。檢方稱OneCoin本質上就是偽裝成加密貨幣的龐氏騙局（Ponzi scheme）。有來自175國逾300萬人上當。

美國聯邦調查局在6月30日發布的通緝公告提供10萬美元的懸賞，徵求任何有助於逮捕被稱為「失蹤加密女王」（Missing Cryptoqueen）的伊格納托娃（Ruja Ignatova）的資訊。（OneCoin公司網站）

調查人員2017年開始對伊格納托娃步步進逼，已獲簽發逮捕令，但她2017年10月25日登上一部前往希臘雅典的飛機，之後便彷如人間蒸發。

現年42歲的她，2019年被控犯下電訊欺詐、證券詐欺及洗錢在內的8項罪名。

她現在是單上的唯一一位女性，想是FBI七十二年歷史上第11位名列十大通緝要犯名單的女子。

德國調查人員2022年較早時稱，她可能已整容，避開執法人員偵查。