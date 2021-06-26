史上最大加密幣詐騙案　兄弟班捲走279億元Bitcoin比特幣人間蒸發

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-26 20:26

南非一對兄弟班被控犯下史上最大金額的加密貨幣詐騙案，從兩人經營的投資app捲走價值36億美元（約279億港元）的比特幣（Bitcoin）後人間蒸發。接受投資人僱用的律師事務所表示，已把此案提報偵辦經濟犯罪的警方專門單位，並通知全球的加密貨幣交易所多加注意。

當事人卡吉兄弟檔分別是哥哥阿米爾（Ameer Cajee）與弟弟雷伊斯（Raees Cajee），兩人於2019年開辦一個名為Africrypt的新加密貨幣投資app。這個非洲大陸特定的Africrypt相當受到注目，吸引許多希望輕鬆致富的民眾把錢投進去。

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比特幣在4月來到高點，讓Africrypt內的6.9萬枚比特幣市值來到約40億美元。然而，身為Africrypt營運長的阿米爾卻通知用戶，稱黑客入侵波及他們的帳戶、電子錢包與節點，卻又請大家不要聯繫律師或主管單位，以免延緩找回失蹤資金程序。一些用戶聽信他的說法，一些覺得可疑的用戶則聯繫開普敦的哈內科姆律師事務所（Hanekom Attorneys），還有一些用戶啟動清盤程序（Liquidation）。

哈內科姆律所透過電郵答覆彭博新聞指出，懇求投資人不要採取法律行動的公告讓他們立刻起疑，Africrypt工作人員則在據稱被入侵的7天前就失去後端平台的存取權，隨後的調查更發現匯集基金被轉出Africrypt的南非帳號與用戶電子錢包，比特幣則經轉向器（Tumblers）與混幣器（Mixers）處理，讓它們基本上無法受到追蹤。

據悉，撥打阿米爾與雷伊斯的手機都立刻轉入留言信箱，Africrypt公司網站則已下線。南非官方目前還不確定主管加密貨幣類型犯罪的單位，曾資助Africrypt的第一國民銀行（FNB）則斷然否認他們與此有關。

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