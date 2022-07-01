有片｜秘魯山泥傾瀉沖毀150幢住宅至少1人死　民眾尖叫狂奔逃難

南美洲國家秘魯（Peru）北部查文德萬塔爾地區（Chavin de Huantar，暫譯）6月30日下午約6時發生大規模山泥傾瀉，現場影片可見山坡突然崩塌，場面驚人。據外媒指，山泥傾瀉沖毀約150幢房屋，附近民眾嚇壞尖叫奔跑逃走，至少1人死亡。



根據英國《鏡報》，秘魯國防部長加維迪亞（Jose Luis Gavidia）向當地電視台TVPeru證實：「我接獲總統命令前往Chavin de Huantar。我們擁有的初步報告是約150幢房屋受影響。我們已派士兵前往當地。」

↓↓ 點擊觀看更多圖片 ↓↓

+ 2

地區救難單位COER已呼籲村民撤離，它本週稍早曾警告當地有發生山泥傾瀉的危險。社交網站上流傳的影片可見，一股巨浪般的大批岩石落下，掀起大片塵埃，畫面「瞬間變暗」。