意大利威尼斯向一日遊旅客徵收入城費　2023年1月開始實施

意大利威尼斯是著名旅遊勝地，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發前，當地每天都有大批旅客到訪，惟他們主要都是一日遊的旅客。當地市政府為了更有效控制旅客人數，決定在2023年1月開始向他們徵收入城費。



美聯社報道，威尼斯市政府7月1日宣布，從2023年1月16日開始，沒有在當地酒店等設施預約住宿的旅客，需要在網上申報到訪日期，並視乎是否預先申請或屬於旅遊旺季，以及市內擠迫情況，每人支付3至10歐元入城費，不過6歲以下兒童、傷殘人士、及出示當地擁有度假屋證明的人士則獲豁免。

另外乘坐郵輪在當地停留觀光數小時的遊客，除非船公司為他們負責有關費用，否則都需要繳交入城費。

假如旅客無法出示預約證明，將面臨最高300歐元罰款。市政府官員指出，當地在旺季時期，旅客人數比市民多一倍，因此希望透過這個全球首創的新措施可以減少雙方差距。

威尼斯市政府在數年前已有推出入城費計劃，惟受到新冠疫情而推遲。當地在2019年有大約1900萬名一日遊旅客到訪，遠超出過夜旅客人數。而後者本身已經要繳交住宿稅，因此他們不受今次的新措施影響。