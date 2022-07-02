七一｜中國駐英使館批評英國涉港言論：支持反中亂港

英國首相和外交大臣聲稱，英國在中英聯合聲明下對香港居民擁有歷史責任，並批評中方治港政策。中國駐英國使館網站發聲明稱，英方粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



中國駐英國使館發言人表示：「英方上述言論罔顧事實、顛倒是非，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

發言人指出，香港在英國殖民統治時期沒有民主可言，各方對此都很清楚。《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方治港政策，操弄英國國民（海外）（BNO）簽證政策，本質上均是要為反中亂港勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港。這絕不可能得逞。

發言人強調稱，香港已回歸中國25年，香港事務純屬中國內政。我們奉勸英方認清現實和大勢，放下殖民主義心態，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要給中英關係製造新的障礙。

英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）在Twitter發文稱，英國在香港重新獲得自由前不會平靜下來。她說，「香港多年來曾是自由堡壘和繁榮的典範」。她還說，「世界在關注着中國的行為」。

此前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國不會放棄香港，英方在25年前曾經向香港和港人作出承諾，英方將會信守承諾，亦會盡力讓中國履行承諾。