中方籲國際社會按阿富汗需求加大援助

聯合國人權理事會第50屆會議1日舉行「阿富汗婦女和女童人權狀況」緊急辯論，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭發言闡述中方有關立場和主張。

新華社7月1日引述陳旭表示，阿富汗受到20多年來最嚴重地震衝擊，人民生命安全和財產遭受重大損失，包括婦女和女童在內的阿富汗人民享有人權面臨嚴峻挑戰。中方對阿富汗人民遭遇的困難感同身受，中國政府第一時間決定向阿富汗提供5000萬元人民幣的緊急人道主義援助，相關援助已於近日陸續運抵阿富汗。國際社會應根據阿富汗方面需求，加大提供援助力度，幫助阿富汗人民早日戰勝困難，恢復正常生產生活。

陳旭表示，阿富汗正處於歷史十字路口，和平和發展對阿富汗人民享有人權至關重要。國際社會應切實尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民的自主選擇，尊重阿富汗宗教信仰和民族習慣，與阿富汗臨時政府加強接觸對話，支持其健全廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，採取實際舉措堅決打擊一切形式的恐怖主義，促進和保護包括婦女、女童在內所有人的人權，增強自主和可持續發展能力，真正走上良政善治之路。

陳旭表示，美國是阿富汗困局的始作俑者，負有不可推卸的首要責任。阿富汗戰爭導致大量無辜平民被美軍殺死或因戰亂喪生，上千萬人淪為難民，其中包括大量婦女和女童。美國公然劫掠阿富汗國家資產，進一步加劇阿富汗人民苦難。我們敦促美國立即全面解除對阿富汗單邊強制措施，無條件歸還屬於阿富汗人民的資產，以實際行動幫助阿富汗人民改善生活狀況，彌補美國對其造成的傷害。