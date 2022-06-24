阿富汗地震最少1,500死　災民竟夜徒手挖屍：我不敢看弟妹的臉

阿富汗東部6月22日發生黎克特制6.1級強烈地震，最少1,500人死亡、逾3,000人受傷。英媒23日稱災民缺乏食物、流離失所。名為Karim Nyazai



英國廣播公司（BBC）23日稱，阿富汗地震的生還者表示，他們沒食物，也無家可歸，他們最迫切的需求是避難所。聯合國警告，災區有爆發霍亂的風險。

居於重災區帕克提卡省（Paktika）的賈恩（Agha Jan）說，地震發生時，他立即趕往兩名妻子和3名孩子所在的房間，但他發現他們、以及家中所有物品都已被瓦礫堆掩埋，連可以用的工具如剷子都沒有了。

賈恩於是請其他親屬來幫忙挖掘，可惜他們最終發現賈恩的家人均已喪生。

阿富汗地震：阿富汗東部2022年6月22日發生黎克特制6.1級強烈地震。圖為2022年6月23日，阿富汗災區帕克提卡省一名男子站在瓦礫堆中。（AP）

趕回老家 驚見人間煉獄

另一位本來住在帕克提卡省（Paktika）、名為Karim Nyazai的28歲男子稱，地震發生時他在滑手機看Facebook，然後他感覺到震動。

他說：「感覺就像整個世界塌下來。我們整晚都待在戶外，害怕再有餘震。他曾嘗試聯絡身在吉安區（Gyan）的家人，但通訊網絡中斷。

Karim Nyazai在23日凌晨時在村內挨家挨戶地找尋親戚，以及尋找可接載他的汽車或的士。最終他的一個朋友願意借他汽車，與他同行。

來到早上7時他才回到老家，嚇得本已雙腿發軟的他，看到更觸目驚心的景象：所有婦孺都在尖叫、到處都有被人用毯子包裹的遺體，人們在瓦礫堆中發瘋似的挖。但不論他們用手或是用剷子，都沒有救出任何活人。

長者痛失兒女 老淚縱橫

當他來到家門時，看到自家平房兩個房間的部份完全崩塌，另外兩個房間受損。他聽到生還父親一邊哭一邊念可蘭經，並在他弟妹所在的睡房挖掘，但最終找到的，已是全無氣息的屍體。Karim Nyazai說：「我不敢看他們的臉，我不知道該從哪裏看起。」

Karim Nyazai說：「我自周二晚起米粒未進。我吃不下。我就坐在醫院外，不知道可做什麼。我的父親仍坐在瓦礫堆，為失去的女兒、兒子和親戚哭喊。」