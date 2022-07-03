瑞安航空：受油價及通脹影響　機票價格在未來五年可能上升

北半球準備踏入暑假，歐美國家民眾外遊情況差不多回復到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情前水平，不過歐洲廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）負責人奧加里（Michael O'Leary）7月2日表示，營運航空業的利潤太低，預計機票價格或在未來五年增加。



《衛報》報道，奧加里接受英國傳媒訪問時提到，自己乘飛機抵達英國斯坦斯特德機場（Stansted Airport）時，機票價格總是比前往倫敦市中心的火車票便宜得多，形容這個情況是荒謬。

他指出，俄羅斯入侵烏克蘭前，瑞安航空已經採購充足燃油，暫時避過油價急升的衝擊，但認為大家在完全擺脫對俄羅斯能源的倚賴前，油價在未來四至五年持續結構地上升，機票價格因此難以獨善其身。

除了燃油問題，奧加里稱航空業下年可能受通脹影響，包括員工薪酬及空中管制費用等因素，估計該公司的平均機票價格由現時的40歐元，升至中期的50至60歐元左右。

奧加里同時批評英國政府的處理脫歐方式，導致航空公司難以聘請歐洲員工，變相加劇目前航空業人員不足問題。報道提到，瑞安航空雖然沒受到人員短缺影響，不過另一廉航、瑞士EasyJet曾在6月表示，公司以英國脫歐為由，拒絕8,000個應徵英國機場員工職位人士的申請，當中大部分求職者都是來自歐盟國家。