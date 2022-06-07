疫情｜重啟旅遊航空業人手不足　航班取消大量旅客迫爆英國機場

全球疫情趨緩，歐洲逐漸放寬旅遊入境限制，各國終於能夠實現兩年多以來一直期待的假期出行。不過航空界人手不足，無力處理航班，大量班機被取消，機場一片混亂。



瑞士廉航易捷航空（EasyJet）5月28日宣布，將取消即日起至6月6日每日從英國格域機場（Gatwick Airport）出發的24個航班，途易航空（TUI）也宣布取消即日起至6月30日每日從曼徹斯特機場起飛的6個航班。

在英國機場，過去一星期都可以看見旅客大排長龍，入境大堂出現混亂。因航班取消，大量旅客被迫滯留機場。

圖為6月1日，倫敦希斯洛機場擠滿了等候出境的旅客，大量航班因人手不足取消。（Getty）

會造成如此原因，主要是因為人手不足。在新冠疫情期間處空業界為節省資源裁減大量員工。雖然目前國際旅遊已放寬限制，但人力還來不及填補相關空缺。

航空公司表示，雖然他們已透過努力招聘，應對大量增駕加的旅遊需求。但代表公司員工的GMB工會指出，「即使招聘成功，員工也需要數月的培訓和安全檢查」。

旅遊網頁Next Vacay創始人兼主席狄卡塔為（Naveen Dittakavi）指出，人手緊拙的情況會持續至夏天，在暑假時仍會持續，直到秋季時才會改善。