俄羅斯宣布拿下利西昌斯克　稱全面掌控盧甘斯克州

俄羅斯國防部7月3日發聲明，宣稱已拿下烏克蘭在東部盧甘斯克州（Lugansk）掌控的最後一個戰略要地利西昌斯克市（Lysychansk），稱烏克蘭盧甘斯克已被「解放」。



國際文傳電訊社稱俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）對總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）說，俄軍已完全控制利西昌斯克。

俄車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）表示，俄軍已經入城抵達盧甘斯克利西昌斯克的市中心。

俄媒發放的影片更見到俄軍在街上巡邏，網上更流傳車臣士兵在利西昌斯克的市政府大樓前舉起蘇聯國旗的照片。

Video of Chechen Rosgvardia troops in front of the partially destroyed City administration building in Lysychansk. https://t.co/SPTDhmtfPz pic.twitter.com/dzI2xfGfne — Rob Lee (@RALee85) July 2, 2022

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）2日曾稱俄軍仍未進入利西昌斯克，但是否會失去它，可能在4日揭曉。烏軍堅稱，正在利西昌斯克抵禦俄軍的猛烈砲擊，否認遭到圍困，並指戰鬥仍持續，利西昌斯克仍在烏克蘭控制之下。

利西昌斯克目前是俄烏爭奪的關鍵城市，也是頓巴斯（Donbas）工業區的一部分，除了利西昌斯克，盧甘斯克地區已幾乎全被俄軍或親俄武裝控制。俄方6月已經佔領附近的頓涅茨克市（Donetsk）。

烏克蘭局勢：在盧甘斯克地區軍事管理局提供的這張照片中可見，2022年7月3日早些時候，在烏克蘭盧甘斯克地區利西昌斯克受損的民宅。（AP）

烏軍被指攻擊俄城市

此外接近烏克蘭邊境的俄羅斯城市遭受炮擊，官員指控是烏軍所為。

扎波羅熱州軍民行政機構總委員會成員羅戈夫稱，梅利托波爾（Melitópol）7月3日凌晨兩次遭到烏克蘭軍隊遠程多管火箭系統的炮擊，3死4傷。

俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫說，別爾哥羅德（Belgorod）有逾10座住宅大樓和至少39座私人房屋被損壞，3死4傷，包括一名兒童。現場有多間民宅和住宅窗戶受損，一些車輛受損。

格拉德科夫說，正在調查事發原因，據推測，可能啟動了防空系統。

烏克蘭局勢：在盧甘斯克地區軍事管理局提供的這張照片中，2022年7月3日早些時候，烏克蘭盧甘斯克地區的 利西昌斯克市內受損的汽車。（AP）

央視3日引述俄羅斯聯邦委員會憲法委員會主席克里沙斯7月3日通過社交媒體表示，在別爾哥羅德州發生的平民死亡和民用基礎設施被毀事件是烏克蘭的直接侵略行為，需要作出包括軍事手段在內的最嚴厲的回應。

烏克蘭暫未回應事件。自俄軍2月24日，俄羅斯接近烏克蘭邊境一些地區發生多宗爆炸事件。