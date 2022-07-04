有片｜美國俄州非裔漢遭警連開多槍擊斃　驗屍時被發現60子彈口

撰文：王慧珊
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美國俄亥俄州阿克倫市（Akron）一名25歲黑人男子6月27日被警方追截時，遭警員連開多槍擊斃，警方7月3日公開涉事片段，聲稱死者曾向警員開火，有理由相信他存在威脅。事件觸發該市民眾3日上街示威，抗議警方殺害非裔青年。

俄亥俄州警方發布警員隨身攝錄機拍攝到的片段，顯示警車與黑人男子沃克（Jayland Walker）展開汽車追逐，警方以違反交通規則為由追捕他。有警員報稱沃克駕車期間開了一槍，追了數分鐘之後，沃克下車逃走至停車場，最終被在場警員連開多槍，當場身亡。

警方3日展示的照片中，顯示有一把手槍，他們說是在沃克的車裏發現這把槍，旁邊放有一個裝滿子彈的彈匣。警察局長邁利特（Steve Mylett）表示，他不知道警員向沃克發射的確切子彈數量，但法醫報告指他身上有至少60個子彈造成的傷口。

邁利特說，在完成調查之前，與沃克案件有關的8名警員已被安排帶薪休假，暫時沒有人受到紀律處分。邁利特又指，警員認為沃克下車後正在準備開槍，令警方相信他構成「致命威脅」。

沃克家人的律師迪塞洛（Bobby DiCello）向《華盛頓郵報》表示，8名警員向沃克開了90多發子彈，其中60多發擊中了他，「這（開槍次數）絕對是過度的。」他又說，警方發布的片段並不完整，「沃克倒地後，槍聲還在繼續。」「我問你，他逃跑的時候，什麼是合理？槍殺他？不，這不合理。」

阿克倫市3日有數百名示威者上街遊行，揮舞着寫有「黑人的命也是命」的旗幟，高呼「我們已經死了」和「為傑蘭（Jayland，沃克的名字）伸張正義」。

美媒WKYC-TV稱，警方後來宣布阿克倫警察總部外的抗議活動為非法集會。身穿防暴裝備的警察發射了大約12罐催淚彈驅散示威者。

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