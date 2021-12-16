跪殺黑人弗洛伊德案前警員　簽認罪協議承認侵害公民權利

美國明尼蘇達州前警員喬文（Derek Chauvin）因跪殺黑人男子弗洛伊德（George Floyd），在9月被判囚。喬文在12月15日出席聆訊，對侵犯弗洛伊德公民權利指控表示認罪。



喬文在9月於明尼蘇達州的法院被裁定二級非故意謀殺、三級謀殺及二級過失殺人罪名成立，判囚22年。他同時被聯邦法院控告侵犯弗洛伊德公民權利，包括用膝頭壓著已被鎖上手銬的弗洛伊德頸部，及在拘捕過程中未有提供醫療服務。

美國廣播公司（ABC）12月15日報道，喬文與檢察官達成認罪協議，他在同日出席聆訊，推翻之前否認控罪的決定，對侵犯弗洛伊德公民權利指控表示認罪。

圖為12月15日，明尼蘇達州前警員喬文出席聯邦聆訊，對侵犯弗洛伊德公民權利指控表示認罪。（Reuters）

除弗洛伊德案外，肖萬亦承認於2017年侵犯一名14歲黑人少年的公民權利。法庭文件顯示肖萬在當年拘捕該名少年途中，在對方沒有抵抗的情況下施用暴力。

聯邦檢察官建議判處肖萬最高25年監禁，目前未清楚檢察官會否因為認罪協議，撤銷肖萬侵犯該名少年公民權利的指控。報道指根據認罪協議，聯邦判決的刑期將與9月被囚的刑期同時執行。