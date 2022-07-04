烏茲別克宣布卡拉卡爾帕克進入緊急狀態　為期1個月

撰文：許懿安
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烏茲別克（Uzbekistan）總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）政府7月2日決定放棄藉修改憲法來削減位處境內的自治共和國卡拉卡爾帕克（Karakalpakstan）的自治權。之後他宣布當地進入為期1個月緊急狀態，由7月3日開始，至8月2日為止。

命令項下，卡拉卡爾帕克將在緊急狀態實行期間有宵禁，和平集會、娛樂及體育等公共活動都不可舉行，烏茲別克國防部隊將被派駐當地確保安全。

米爾濟約耶夫2日前往卡拉卡爾帕克的首府努庫斯（Nukus），並與當地議員會談。他其後決定在將要舉行的修憲公投中，取消涉及卡拉卡爾帕克地位的條款。

根據烏茲別克現行憲法，卡拉卡爾帕克是烏茲別克境內一個主權共和國，有權通過舉行全民公投脫離烏茲別克。烏茲別克政府原本計劃在未來幾個月就新版憲法舉行公投，倘獲通過，將不再提及卡拉卡爾帕克的主權或分離權。

努庫斯市1日爆發大規模示威，上街抗議的人對上述修憲草案內容不滿，認為卡拉卡爾帕克的廣泛自治權將被剝奪。

卡拉卡爾帕克政府發聲明稱，所謂的「抗議」活動是由犯罪組織煽動進行的、部份外部勢力參與的非法行為，目的是佔領當地行政機關，繼而破壞共和國的政治穩定。

警方1日表示，受示威影響地區的秩序已恢復。

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