王毅：期待中國與東盟共同推動緬甸重啟民主轉型　實現還政於民

中國國務委員兼外長王毅訪問緬甸，這是自緬甸軍方2021年掌權以來，王毅首次訪問緬甸。根據中國外交部網站上的聲明，他7月3日在緬甸蒲甘與柬埔寨外交大臣兼東盟緬甸問題特使布拉索昆（Prak Sokhonn）會面，就緬甸局勢交換意見。



王毅在告訴，「中國真誠地希望緬甸在政治上和社會上保持穩定」。他也呼籲緬甸軍政府與反對派舉行會談。他稱，中國希望緬甸各方「堅持理性協商」，並「努力實現政治和解」。

王毅也出席了與柬埔寨、泰國、老撾和越南代表舉行的外長會議。

布拉索昆介紹了作為東盟緬甸問題特使訪緬情況。王毅贊賞柬埔寨接任東盟輪值主席國以來積極斡旋緬甸問題，重點闡述了中方在此問題上的三個期待。

一是期待中國東盟共同推動緬甸在憲法和法律框架下持續推進政治和解，鼓勵緬各黨派以國家大局和人民利益為重，理性務實、互讓互諒，兼顧各方合理訴求，早日恢復穩定、實現和平。

二是期待中國東盟共同推動緬甸重啟民主轉型進程，實現還政於民願景，探索符合緬甸國情、具有緬甸特色的政治發展道路。

三是期待東盟秉持「東盟方式」，堅持不干涉內政、協調一致的基本原則和傳統，保持定力，排除干擾，耐心協調，建設性落實東盟「五點共識」，維護東盟整體團結和主導地位。