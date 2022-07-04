美媒：拜登或很快取消對中國加徵的部份關稅

美媒援引消息人士稱，經過數週的權衡和討論，預計美國總統拜登將很快決定取消部份對華商品加徵的關稅，最快本週宣布。《華盛頓郵報》7月4日稱，拜登料很快將取消前總統特朗普（Donald Trump）對中國進口貨加徵的部份關稅。



拜登政府中有人主張取消關稅，藉此讓國內通脹降溫，但贊同維持有關安排的一方，則希望藉此維持對北京政府施加經濟壓力，由於兩方意見角力，拜登此前遲遲未能決策。

報道引述熟悉內情人士說法稱，拜登最近數週一直在考慮這件事，可能在本週公布其決定。取消關稅的商品或包括服裝和學習用品等消費品，並將推出一個更廣泛的框架，讓進口商申請關稅豁免。

《華爾街日報》稱，美國貿易代表署正在對特朗普時代的關稅進行四年一度的強制性審查。從關稅中受益的企業和其他人可在7月5日前提交意見，讓政府有機會調整其政策。

美國財長耶倫認為，即使降低部份關稅可能是必要，並可能有助推動美國消費物價回落，但認為對通脹的影響或將有限。圖為2022年6月30日美國伊利諾州一名女子在油站檢視自己錢包內的信用卡。（AP）

該報引述華府官員與貿易專家稱，拜登在決策過程中持續受到來自政府內部，以及包括業界、勞工和議員等外部力量的不同意見施壓，導致宣布取消關稅的計劃一再推遲。他們說，這反映政府內部，對中國課徵關稅的有嚴重的意見分歧。

在拜登的內閣中，財政部長耶倫（Janet Yellen）已說關稅拖累國家經濟，稱政府在想辦法重新配置，以協助對抗通脹。她還稱，一些關稅並不具戰略意義，也沒有解決中國不公平的貿易操作。

另一方面，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）則認為，關稅是讓中國讓步的、有價值的籌碼。他們希望「削減關稅」與另一項旨在向北京施加壓力的措施相結合，以改變美國所說的、使美國公司和工人處於不利地位的做法。