耶倫暗示：美國對中國進口商品所徵關稅　華府可能取消部份

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）6月19日稱，從前總統特朗普政府繼承的一些對中國所徵關稅「沒有戰略目的」（no strategic purpose），並補充說拜登正在考慮取消它們以降低通脹。



耶倫19日接受美國廣播公司（ABC）採訪時稱，政府正在審查其對華關稅政策，但沒提及具體細節，也拒絕透露何時可能做出決定。

耶倫稱美國都認識到中國有不公平的貿易做法，應對那些做法是重要的。但美國現屆政府所承繼的關稅部份不具戰略目的，只會增加消費者的成本。

她補充說，因此，美國正在考慮重新調配其中一些關稅，以使它們更有意義，並且不會不必要地增加負擔。

她的言論意味拜登政府可能就約3,500億美元的中國進口產品關稅進行調降。

拜登此前指示政府審查前總統特朗普（Donald Trump）對中國進口商品徵收的關稅，以期可能取消這些關稅，以抑制美國市場的價格。

耶倫的同事此前曾公開主張對來自中國的多種消費品削減關稅，但建議維持對鋼鐵或鋁的關稅。

美國為抗擊40年來最嚴重的通脹，還在考慮其他選項。美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）19日告訴美國有線新聞網絡（CNN），拜登還在評估暫停聯邦汽油稅以降低價格，這樣的舉措不會被排除在考慮範圍之外。