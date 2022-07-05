劉鶴與美國財長耶倫通話富有建設性　但未涉關稅

中國中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴7月5日上午應約與美國財長耶倫（Janet Yellen）舉行視像通話。



雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換意見，交流富有建設性。

雙方認為，現時世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。

中方表達對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持對話溝通。

《華盛頓郵報》7月4日引述消息人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）料很快將取消前總統特朗普（Donald Trump）對中國進口貨加徵的部份關稅。

報道引述熟悉內情人士說法稱，拜登最近數週一直在考慮這件事，可能在本週公布其決定。取消關稅的商品或包括服裝和學習用品等消費品，並將推出一個更廣泛的框架，讓進口商申請關稅豁免。

該報引述華府官員與貿易專家稱，拜登在決策過程中持續受到來自政府內部，以及包括業界、勞工和議員等外部力量的不同意見施壓，導致宣布取消關稅的計劃一再推遲。他們說，這反映政府內部，對中國課徵關稅的有嚴重的意見分歧。