法國巴黎鐵塔被指需要大修　2024奧運前暫時「化妝遮醜」

法國艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）是巴黎的著名地標，不過最近有報告指這座屹立當地133年的建築物狀況惡劣，而且需要大修，惟當局為了2024年的巴黎奧運，目前只為鐵塔粉飾外貌。



法國《瑪麗安娜》（Marianne）雜誌7月4日披露一份機密報告，指艾菲爾鐵塔狀況欠佳，並充滿鏽迹，認為有需要全面維修。該雜誌引述鐵塔一名經理指，如果當年負責興建的艾菲爾（Gustave Eiffel）本人到訪鐵塔，他大可能會心臟病發。

報道提到，鐵塔大約30%結構原本需要剷除油漆和噴上兩層保護漆，但受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，再加上舊漆內發現含鉛，因此工程規模縮小至5%。

2022年6月16日，女子站在法國巴黎艾菲爾鐵塔旁公園的噴泉邊，任由水花打在自己身上。（Michel Euler／美聯社）

巴黎奧運在2024年舉行，法國政府撥款6,000萬歐元為鐵塔翻新外貌，是它第二十次「補妝」。不過有專家認為，此舉只會導致腐蝕情況更嚴重，如果沒有完全消除舊漆和處理生鏽情況，小修小補的效果將會「非常可悲」。

艾菲爾鐵塔沒有完全封閉大修的原因，很大關係與利潤有關。它是繼巴黎迪士尼樂園、羅浮宮和凡爾賽宮之後，法國第四大景點，每年吸引大約600萬名遊客到訪。而1在2020年，鐵塔因為封城令而被迫關閉，導致營運商Sete損失5200萬歐元收入，因此當局憂慮，再次長時間封閉鐵塔勢重創觀光收益。