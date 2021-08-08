東京奧運閉幕禮｜巴黎鐵塔升起破紀錄「巨旗」接棒2024巴黎奧運

2020東京奧運進入尾聲，8月8日舉辦閉幕式。儘管因新冠疫情影響遞延一年，過程中也出現諸多爭議，但仍然為民眾留下許多難忘畫面。接手下屆奧運的主辦城市巴黎奧委會，在8月6日的記者會中宣布，將在週日的閉幕式中，搶先寫下2024巴黎奧運的第一個世界紀錄，計劃在巴黎鐵塔懸掛有史以來最大的旗幟，作為東京奧運傳承下來的一部分。



根據外媒報道，在奧運閉幕儀式中的其中一個傳統橋段便是「交接儀式」，由本屆主辦城市把奧運會旗交接給下一個主辦城市的市長。因此當巴黎市長伊達爾戈（Anne Hildago）在8日的交接儀式中接過奧運五環旗後，巴黎鐵塔便會同步升起一面超大旗幟，但是目前尚未宣布會升起的是法國國旗、奧運五環旗還是2024巴黎奧運的專屬圖騰。

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擔任2024年巴黎奧運委員會主委的法國輕艇傳奇選手埃斯坦蓋（Tony Estanguet），他在記者會上表示，已經等這一刻等了1年多（因2020東奧遞延），並說「我們很幸運能擁有世界上最美麗的掌旗手」，透露該面旗幟大約會接近「一個足球場」的大小，將為2024年的巴黎奧運創下第一個世界紀錄。

法國輕艇傳奇名將艾斯唐奎擔任2024年巴黎奧委員會主委。（圖片來源：AP）

巴黎在1900年和1924年時也曾經舉辦過2屆夏季奧運會，如今正好在100年後，再度於同個地方舉行，也成為繼2012年倫敦奧運後，第2個在同一城市舉辦3次夏季奧運會的國家。為了幫巴黎奧運吸引更多人氣，巴黎市政府甚至在巴黎鐵塔對面的托卡德洛公園（Trocadéro），建了一座「奧運村」（Village Olympique），不僅在內部轉播賽事，也有設有眾多運動設施開放民眾可使用。

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