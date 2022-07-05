劉鶴耶倫通話　中國稱交流富建設性　重申取消對華關稅有利世界

中國中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴7月5日與美國財長耶倫（Janet Yellen）視像通話後，中國外交部指雙方交流富有建設性，又重申取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國及整個世界。



中國外交部發言人趙立堅5日主持例行記者會時稱，中美雙方就宏觀經濟形勢，全球產業鏈、供應鍊等議題，務實坦誠地交換了意見，交流富有建設性。他稱，雙方認為當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調，意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。

他又指在此次通話中，中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁，公平對待中國企業等問題的關切，雙方同意繼續保持對話溝通。

中國外交：圖為4月2日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（Twitter@MFA_China）

趙立堅同日又談到「我們也注意到美方新聞稿中指責中國『非市場貿易行為』的有關內容，美方的說法與事實不符。」他指過去40多年事實表明，中國經濟的成功是改革開放政策的成功，也是發揮市場機制作用和發揮政府作用的有效結合的成功，這是中國經濟發展的寶貴經驗。

關於關稅問題，趙立堅表示，中方立場一貫、明確，取消全部對華加徵關稅有利於中美兩國，有利於整個世界。他指，據美國智庫機構測算，取消全部對華加徵關稅將使美國通脹率下降一個百分點，在當前高通脹形勢下，早日取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早受益。