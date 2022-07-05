土耳其稱發現儲量6.94億噸稀土礦　全球第二大　數字引質疑

土耳其能源與自然資源部長登梅茲（Fatih Donmez）7月1日稱當地發現全球第二大、儲量達到6.94億噸的稀土礦區後，土媒引述當地業界人士指，儲存量可滿足全球1000年需求，但有關數字也引來中國內地媒體一些質疑。



土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）2日報道，該礦區預計儲存量為6.94億噸稀土元素，僅次於中國擁有的全球最大稀土礦區。

俄羅斯衛星通訊社7月4日引述《土耳其日報》（Türkiye，暫譯）稱，埃斯基謝希爾省發現6.94億噸稀土元素，經加工後，這些資源能為國家經濟帶來數十億美元收益。

伊斯坦堡礦產和金屬出口商協會（IMMIB，暫譯）董事會成員切基奇（Metin Cekic）表示，土耳其的稀土儲存量能滿足全球1000年的需求，又指將能為當地人和年輕人創造職位，礦山的開採將令土耳其進入世界領先國家之列。

有關數字也引來一些質疑，內地媒體華商韜略5日刊出題為《土耳其稱發現7億噸稀土，是全球總儲量的6倍！是真的嗎？》的文章則指，2020年全球已探明稀土儲量也僅1.2億噸，遠遠低於6.94億噸，中國是世界第一大稀土儲藏國和生產國，儲量也只有4400萬噸。

文章認為「一般來講1噸稀土礦能提煉出1至4公斤的稀土，如果是6.94億噸稀土礦，也不過是10萬噸級的稀土儲量。」