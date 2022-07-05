智利9月初全民表決新憲法　承認原住民地位及改善民生

智利總統博里奇（Gabriel Boric）7月4日接收新憲法的正式草案，並交由國民在9月4日表決，假如獲得通過，將取代軍事獨裁者皮諾切特（Augusto Pinochet）時代實施的憲法，為當地帶來基本改革。



美聯社報道，憲法草案由去年選出的制憲會議起草，合共388條。當中首項內容是形容智利是一個社會和民主，而且是多民族、跨文化及生態國家。另外憲法亦承認佔總人口1900萬12.8%、來自11個原住民群組的地位。

除了承認原住民的地位，憲法亦提出向對方歸還土地，並改善民眾生活，包括推出新的公共醫療系統、國民擁有充足和具尊嚴住屋的權利，以及男女同工同酬等。

智利曾在2020年舉行公投，當時有超過四分三選民要求國家推出新憲法。而在今年初的民意調查亦顯示，大部分受訪者都表示支持新憲法，惟情況在4月開始逆轉。有分析指，民眾並非反對新憲法內容，而是對制憲會議的成員感到不滿。博里奇呼籲，民眾不應以9月的公投作為對政府的信任投票，強調這是事關國家的前後和命運。

假如新憲法草案在9月公投被否決，意味現有憲法將會維持；相反地，草案若獲大多數選票支持，國會之後需要通過相關法案，預計需時數年才正式生效。