王毅訪問泰國晤巴育　稱支持泰方在APEC峰會發揮東道主重要作用

中國外長王毅展開東南亞之旅，應邀正式訪問泰國，他7月5日在曼谷會見泰國總理巴育。中國外交部指，雙方曾就今年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議交換意見，王毅表示中方全力支持泰方發揮東道主重要作用，引領會議聚焦亞太、聚焦發展、聚焦亞太自貿區建設。



據中國外交部指，巴育感謝中方邀請泰方出席全球發展高層對話會，表示泰方高度重視中國國家主席習近平提出的全球發展倡議和全球安全倡議，欽佩中國脫貧攻堅取得的巨大成就，期待借鑑中國發展經驗，把握時代潮流，抓住歷史機遇，推進泰中全方位合作。

王毅稱，中方讚賞泰方積極參與全球發展倡議，願加強雙方治國理政經驗交流。

王毅談到今年是中泰建立全面戰略合作夥伴關係十周年，雙方同意弘揚友誼、拓展合作、規劃未來，雙方還可打造縱貫南北、連通歐亞的中老泰鐵路，以通道促物流、物流促經貿、經貿促產業，開通更多冷鏈班列、旅遊專線、榴槤快線，使跨境運輸更便捷、更節約、更高效，實現「貨物北上，遊客南下」。

巴育表示期待加強「泰國4.0」發展戰略同「一帶一路」倡議深度對接，依托泰中老鐵路開展三方合作，充分釋放鐵路跨境發展潛力。

雙方還就今年亞太經合組織領導人非正式會議交換意見。王毅表示中方全力支持泰方發揮東道主重要作用，引領會議聚焦亞太、聚焦發展、聚焦亞太自貿區建設，讓APEC的願景在泰國重整行裝再出發，為區域一體化進程注入新的強勁動力。

外交部稱，王毅同日還與泰國副總理兼外長敦舉行會談，就加強中泰全面戰略合作夥伴關係達成一系列重要共識。