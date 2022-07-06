約翰遜再陷下台危機　這次他可能撐過嗎？

英國保守黨內閣近日再爆醜聞，約翰遜（Boris Johnson）政府再受打擊，由他領導的內閣財政大臣與衛生大臣在７月５日相繼辭職，民意調查亦發現超過一半的選民認為約翰遜應該引咎下台。



在經歷「派對門」事件後，約翰遜政府再度陷入醜聞。這次雖然與約翰遜沒有直接關係：保守黨副黨鞭平徹（Chris Pincher）6月30日因被曝酒後猥褻兩名男子而辭職，後被保守黨停職。然而，平徹後被曝出多年來更多行為不端的指控，引發輿論對約翰遜是否明知平徹品行仍委以重任的質疑。

圖為7月5日，衛生大臣的賈維德（Sajid Javid）步出英國首相府。（AP）

約翰遜正也失去保守黨成員及選票的支持。YouGov最近一項快速民意調查發現，有69%的選民認為他應該辭職，比6月增加了11個百分點，而在2019年投票給保守黨的人中，有54%人同樣認為約翰遜應該辭職。

無法再對其發動不信任動議

這是約翰遜繼「派對門」事件後再一次的政治危機，加上最近兩次補選表現不佳，許多資深保守黨人士一致認為，約翰遜的執政時間即將結束。但是，6月分黨內曾對其發動一次不信任動議，約翰遜成功撐過投票保着相位。根據目前保守黨的規則，他在12個月內不會再受到不信任投票的挑戰。

在英國政治制度下，現時沒有簡單的機制可以罷免他。按照慣例，一旦失去政黨的信任，首相需以紳士的姿態自願下台。

更多的內閣成員請辭或許可以強迫首相這樣做，但有報導指內閣的其他員官，包括外交大臣卓慧思（Liz Truss）、國防部長華禮仕（Ben Wallace）及地方發展大臣高文浩（Michael Gove）都未有離開的意思。目前約翰遜是否離開無法預料，但一般相信他短期內會堅持留在原地。