英國王室｜梅根「欺凌門」真或假？白金漢宮完成調查拒絕公開結果

2021年，英國哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）遭肯辛頓宮工作人員指控欺凌，導致2名女助理離開王家服務，白金漢宮也表示要對此事展開調查。然而，最新報道指出，白金漢宮在調查後僅修訂人力資源政策，對調查結果保密到家，真相恐怕永遠不會公開。



《泰唔士報》於2021年3月發佈2篇報道，引述一些現任和前任員工的發言，他們聲稱遭受梅根羞辱，指控她的作為宛如是「情感上的殘忍和操控」。儘管報道沒有描述細節，但有兩名王室員工表示，為梅根工作時感到「害怕」與「崩潰」。

梅根與哈里的通訊秘書卡納夫（Jason Knauf）也於2018年10月投訴梅根欺凌，表示有2人被逼到離職，第3人也快要失去自信心，希望白金漢宮出面保護壓力過大的員工。梅根的發言人和律師當時則否認她有任何不當行為。

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綜合外媒報道，白金漢宮於6月30日證實，經過調查後，目前已經修改人力資源政策，但不會公開詳細調查報告內容。一位不具名的白金漢宮官員透露，這麼做是為了保護參與調查人員的隱私。

白金漢宮發言人則在對美媒BuzzFeed的聲明中指出，該調查的目的是讓王室對人力資源政策和程序進行改進，目前調查已經完成，相關建議已經被採納。

據報道，該報告並非在調查梅根是否有欺凌員工，而是在調查白金漢宮接獲欺凌投訴時，該如何處理問題。 哈里與梅根的發言人則拒絕對此事發表言論。

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儘管如此，許多人依舊對不公開調查的背後原因存疑。一名關係人士對《每日郵報》透露「人們懷疑這件事的真相會被埋葬，而現在看來確實如此」。

他指出，那些參與調查的人明明冒着龐大個人風險名譽風險，卻連調查結果都不得而知，這樣的結果讓人難以理解。有王室專家則指出，不公開報告可能是王室在哈里出版回憶錄前，對哈里與梅根釋出善意。

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