撤銷中國關稅緩解通脹效果有限　甚至不利中期大選

美國通脹高企，拜登（Joe Biden）政府擬通過撤銷部分中國關稅，以緩解居高不下的通脹。但有分析指這對緩解通脹效果有限，且可能影響民主黨在即將到來的11月中期大選表現。



彭博新聞引述消息人士表示，拜登最近數週與高級經濟顧問舉行多次會議，討論了關稅選項，至今未有最終決定。

拜登希望透過撤銷部分中國關稅，以緩解居高不下的通脹。前總統特朗普（Donald Trump）利用1974年貿易法第301條自2018年7月對中國先後徵收多項關稅，理由是中國竊取了美國知識產權，迫使它們轉讓技術，對美國產業構成影響。

圖為2019年6月，邁阿密港一架大型貨輪。特朗普政府時代對中國開徵大量關稅。 （Getty）

針對中國的關稅幾乎包涵所有東西，從鋼鋁、工業零件、電子產品、化學品、日用品、衣服等等。拜登政府正考慮撤銷日用品及衣服等無關係的關稅，以緩解通脹對民眾的影響。財政部長耶倫（Janet Yellen），商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也同意撤銷對日用品的關稅，可有助美國家庭減少開支。

然而，有分析指取消關稅實質作用有限，目前困擾美國人的項目是食品、燃料及住房，日用品的價錢下降未必有太大幫助。巴克萊銀行表示，減少對中國商品徵收關稅，對降低美國通脹率言而僅是杯水車薪。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）3月份的研究估計，取消包括對中國商品在內的一系列關稅，可以將通貨膨脹率降低 1.3個百分點。然而，拜登團隊從未考慮過撤銷大部分關稅，而美國通脹率在5月份已按年攀升8.6%。

另一方面，取消關稅亦可能對即將到來的11月國會中期大選有所影響。雖然取消中國商品關稅可以讓拜登證明他正採取一切可能的措施來試圖降低通脹，但亦可能會與支持保護美國工人的工會及民主黨人造成分歧，惹來被指對中國軟弱的批評。

俄亥俄州參議院民主黨候選人瑞安（Tim Ryan）表示他將不會在7月6日在克利夫蘭加入拜登的宣傳行列。他在聲明指出，取消關稅「無助緩解美國消費者面臨的通脹壓力，也等同鼓勵一個濫用人權多年，欺騙美國和掠奪性貿易行為，使中國領先於我們的工人。」