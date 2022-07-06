印度調查中企vivo是否洗黑錢　搜查44處地點　公司：遵守所有法律

據印媒7月5日引述官員報道，印度中央執法局5日在全國44處地點對中國手機製造商vivo及其相關公司展開搜查行動，調查是否涉洗黑錢。vivo向傳媒回應稱在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。



News18報道，搜查行動涉及全國44個地點，包括在比哈爾邦（Bihar）、北方邦（Uttar Pradesh）、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）等地。搜查是根據《防止洗黑錢法》（Prevention of Money Laundering Act）內的條例展開。

vivo：配合相關部門

vivo在5日回應中國官媒《環球時報》稱「vivo正在配合印度相關部門，為他們提供所需的所有信息。作為一家負責任的企業，我們在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。」

彭博社之前在5月30日曾引述消息稱，一些在印度有業務的中國公司被指涉嫌財務違規而遭審查，據消息人士指，印度企業事務部（Ministry of Corporate Affairs）正在調查中興通訊、Vivo、Oppo及華為等逾500間中國公司在印業務的賬目，初步調查結果報告預計在7月出爐。