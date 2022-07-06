回應中美外長會晤是否談台灣議題　北京：中美關係中最重要問題

中國外長王毅即將跟美國國務卿布林肯在二十國集團（G20）外長會期間會晤，中國外交部7月6日回應是否會談到台灣問題和涉疆問題時表示，台灣問題事關中國的核心利益，始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，又指涉疆問題也是中方的重大關切。



發言人趙立堅表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此均有明確承諾，拜登總統做出的「四不一無意」的表態，也包含不支持「台獨」。

他指美方應該恪守中美三個聯合公報規定，停止「開歷史倒車」，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持「台獨」，以實際行動維護中美關係的政治基礎。

關於涉疆問題，趙立堅指涉疆問題也是中方的重大關切。他稱所謂新疆存在「強迫勞動」完全是美方為抹黑遏制中國炮製的彌天大謊，又指美方實施「維吾爾強迫勞動預防法」是上述謊言的繼續，也是「以疆制華」的升級，國際社會對此看得清清楚楚。

他稱不是中國在搞「強迫勞動」，而是美國在搞「強迫失業」，強行剝奪新疆各類產業數10萬工人最基本的工作權利；不是中國在壓迫人權，而是美方在強迫返貧，破壞好不容易擺脫貧困的新疆各族民眾的生計，甚至美方連新疆的扶貧項目也不放過；不是中國在違反國際規則，而是美方強迫脫鉤斷鍊，肆意破壞國際經貿規則，損害國際產業鏈供應鏈穩定。

他稱「我們敦促美方停止炮製強迫勞動的謊言，停止實施維吾爾強迫勞動預防法，以實際行動為兩國各領域合作創造有利條件，而不是製造新的障礙。」