美國23人染李斯特菌　1人病逝　CDC：或與雪糕有關

美國疾病控制和預防中心（CDC）7月2日稱，全國10個州共有23人感染李斯特菌（Listeria），當中1人病逝。CDC正展開調查，並指這些個案或與佛羅里達州（Florida）品牌Big Olaf Creamery的雪糕有關。



CDC稱，在這23名病人中，幾乎全部人都是佛羅里達州居民，或於病發前約一個月曾到訪當地。5名病人是孕婦，其中一人染病後失去胎兒。一名身處伊利諾伊州（Illinois）的病人最終死亡。

CDC指，這些個案可能與Big Olaf Creamery的雪糕有關，呼籲民眾扔掉家中的Big Olaf Creamery雪糕，商店也應暫停售賣這品牌的雪糕。民眾和商戶也應清洗接觸過雪糕的容器、餐具、以及地方。

Big Olaf Creamery的雪糕只在佛羅里達州出售。

李斯特菌主要以食物作傳播媒介，人類受感染後，通常會在兩週後出現病徵，但也有人在即日發病，或在長達70天後才發病。病人的症狀與常見的食物中毒症狀相似，包括腹瀉和發燒。

CDC指，大多數出現這些症狀的人無需接受治療也會康復，但孕婦、65歲以上人士及免疫力較弱人士若感染李斯特菌，會比常人面臨更高風險。