Boris Johnson｜最後48小時　難抵跳船潮洶湧　約翰遜終於下台

英國首相約翰遜（Boris Johnson）預料將宣布辭職。截至英國時間7月7日的早上，已有27名的官員相繼辭職迫宮，約翰遜雖然一度宣稱會留守不願下台，但最終仍然迫於政治壓力，決定退出。



辭職潮自7月5日開始，截至英國時間7月7日的早上，已有27名的官員相繼辭職，其中5名是內閣成員。另外１名內閣，高文浩（Michael Gove）在6日被約翰遜辭退，約翰遜被指一度拆責他是「陰險小人」，「帶頭造反」對外宣稱約翰遜應當辭職。

辭職的內閣成員包括：

星期二

財政大臣 辛偉誠（Rishi Sunak）

衛生大臣 賈偉德（Sajid Javid）

星期三

威爾斯事務大臣 夏世民（Simon Hart）

星期四

北愛爾蘭事務大臣 盧柏敦（Brandon Lewis）

教育大臣 唐萃蘭（Michelle Donelan）

英國廣播公司（BBC）總結了至今最後24小時，政府內部壓力如何急劇上升。

盧柏敦辭職，並稱事情已到了不歸路，緊隨其他幾位部長相繼辭職。在接下來的數小時，首相府保持沉默，許多人在猜測將發生什麼事。

而僅上任兩天，接任辛偉誠的財政大臣查學禮（Nadhim Zahawi）公開呼籲，要求約翰遜應該現在就離開。教育部長唐萃蘭這時宣報辭職，並稱她已懇求約翰遜辭職。

不到半小時後，傳出約翰遜同意辭職的消息。