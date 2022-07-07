Boris Johnson｜約翰遜宣布辭職　將留任至選出新黨魁

英國首相約翰遜（Boris Johnson，台譯強生）7月7日宣布辭職，他指自己失去全世界最好的工作。他將留任至新領袖上台時，他已任命新內閣官員，在這段時間服務國家。



約翰遜稱：「對你們，英國公眾來說，我知道有很多人會鬆一口氣……我想讓你們知道，我放棄了世界上最好的工作是多麼難過。」他說：「我想讓你知道，從現在到新首相就位，政府仍將以公眾的利益為依歸，國家政府將繼續工作。」

約翰遜說對「未能」保住自己的職位表示失望。他將首相的工作描述為「世界上最好的工作」。他表示，對自己的成就「非常自豪」。他說：「我在過去幾天如此努力地繼續親自完成這一任務的原因不僅是因為我想這樣做，而是我覺得這是我的工作，我的職責 ，我對你的義務。」

感到「非常自豪」

他繼續說道：「我為本屆政府在完成英國脫歐、解決我們與歐洲大陸的關係方面所取得的成就感到無比自豪......重新獲得了這個國家在議會中制定自己的法律的權力。」

他也談及自己其他政績：「讓這個國家渡過這場大流行病的難關，在歐洲以最快的速度推出疫苗，以最快的速度解除封鎖，並在過去幾個月帶領西方對抗普京對烏克蘭的侵略。」

啟動選新領袖程序

約翰遜說，顯然議會保守黨目前的意願是應有一個新的黨領袖，因此應有一個新首相。他說：「我們輝煌的達爾文體系將產生另一位領導者」。他說將盡可能多支持新的領袖。他表示，在政治上，沒有人是「必不可少」。

他稱選擇新領導人的程序現在應開始，時間表將在下週公布。

約翰遜說，英國必須不斷提高水平，不斷釋放英國各地的潛力。他說如能做到這一點，英國將成為歐洲最繁榮的國家。

他的「遺憾」

約翰遜在說完繼任安排後，表達他的「遺憾」，即他無法說服他的同僚讓他繼續擔任首相。

他說：「在過去的幾天裏，我試圖說服我的同事，當我們交付如此之多、任務如此龐大且我們的支持度只是落後數個百分點時，更換領袖將是古怪的。」

「我很遺憾沒有在這些議論上取得成功。」

「我自己不能率領這麼多項目，這很痛苦。」

「但正如我們在國會看到的那樣，群體本能是強大的。」

「當群眾在移動時，它就會移動。」

他向妻子、孩子、英國國民保健署（NHS）、軍隊、以及首相府職員致謝。

曾表示戰鬥到底

英國《衛報》7日消息，約翰遜同意辭職，但希望能夠留任至今秋，待英國保守黨選出接替者。一位英揆親密盟友稱，約翰遜一度不想放棄。他在過去48小時內曾表示他將戰鬥到底，但承認最終必須辭職。

英國廣播公司（BBC）引述消息人士稱，約翰遜已與英國保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）對話，通知他自己辭職的決定。俄衛網引述媒體稱，他已在7日致電英女王伊利沙伯二世，表達辭職的意願。

保守黨領袖競選會在今夏舉行，新首相會在10月舉行的保守黨會議上及時就任。約翰遜將以看守首相的身份繼續在任至10月。BBC於7日稱，政府消息人士對PA媒體通訊社說，約翰遜很快就會任命新部長。

他成為英國史上其中一位任期偏短的首相。1922-23年在任的Andrew Bonar Law為209天，在任時期最短、1963-64年的Alec Douglas-Home為364天、2007至10年在任白高敦（Gordon Brown）為2年又319天、2016-19年在任的文翠珊（Theresa May）為3年又11天。

官員「用腳投不任票」

約翰遜已陷入眾叛親離的狀態，除了續有官員辭職求去外，本來留任的官員亦收回對他的支持。

截至今日清晨，迄今至少32名英國官員因對約翰遜辭職。住房、社區和地方政府大臣高文浩（Michael Gove）雖曾表明留任，但英媒透露，他7月6日上午也呼籲約翰遜辭職。約翰遜於是憤而炒魷。

在此之前，財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）和衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）5日宣布辭職，約翰遜隨後宣布由教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）改任財相，內閣辦公室事務部長柏建熙（Steve Barclay）擔任衞大臣。

查學禮在被任命為財相2天後，7日他在Twitter發文呼籲約翰遜現在須做正確的事並走了。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）以及運輸大臣夏博思（Grant Shapps）也要求首相辭職。

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022

查學禮發聲後，英政府內部辭職潮加劇。5日被任命為教育大臣的唐蘭（Michelle Donelan）7日宣布辭職。英國北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）也在7日求去。

在這一波「跳船潮」中，仍有官員表明留任，例如就業及退休保障大臣高翠玲（Therese Coffey），在Twitter推文中表示，明白同事的關切，以及「我們現在身處非常糟的情況。」，但她的部門須開足馬力做事，以支持社會脆弱的一群。