烏克蘭士兵蛇島升國旗兼合照　俄發射導彈

撰文：洪怡霖
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烏克蘭軍隊7月7日登陸蛇島（Zmiinyi Island）並升起國旗之際，俄羅斯軍隊對其發射導彈。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）7日在Telegram發布的影片，展示3名士兵升國旗的情景。烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）也在Twitter發布這條影片。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）其後表示：「上午5點左右，幾名烏克蘭軍人乘快艇登島，並與旗幟合影。俄羅斯航空航天部隊（Russian Aerospace Forces）一架飛機立即對蛇島發射高精準導彈，導致烏軍人員死亡」。

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