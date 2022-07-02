俄羅斯從蛇島撤軍，不得已而為之的「善意」之舉

俄羅斯國防部30日宣佈，俄軍「出於善意」從蛇島撤軍，以此表明俄不會阻礙聯合國試圖建立將農產品運出烏克蘭通道的努力。俄方還表示，此舉將使烏克蘭政府無法利用糧食危機問題炒作，將糧食危機歸因於俄軍不讓運出糧食。

不過俄國防部這個「出於善意」撤軍的說法，連俄自己人都無法說服。俄羅斯pikabu 網站就刊文分析說，俄軍自二月以來一直控制的蛇島，現在突然離開，顯然不完全是因為「善意」。

內地有官方背景的自媒體「樞密院十號」轉引俄羅斯《觀點報》30日援引軍事專家的分析說，從情報中可以知道：烏克蘭武裝部隊正在準備對蛇島進行大規模襲擊，這很難用現有的部隊把它們擊退。他們可能使用了西方提供的法國「凱撒」自走炮，這些自走炮部署在庫班斯基島上，該島位於多瑙河口附近的敖德薩地區，距離蛇島36公里，位於它的射程之內。這種炮擊威脅到蛇島上人員的生命，因此俄軍做出了撤軍的決定。

俄羅斯「Ukraina.ru」網站對俄防空部隊博物館館長尤里·克努托夫的採訪，也進一步分析驗證了俄羅斯從蛇島撤軍的原因。這位俄羅斯專家分析稱，俄軍從蛇島撤退，與此前從基輔撤離的邏輯類似，都是最初定的戰爭目標過高，後來不得不放棄。

按照俄羅斯總參謀部的打算，烏克蘭戰爭之初，俄軍原本計劃從烏克蘭北部基輔方向，東部及東北部頓巴斯地區方向，和南部敖德薩方向同時向烏克蘭境內一體推進，由南北兩翼形成鉗形攻勢，吞併烏克蘭東部。但是因為俄方對烏克蘭政府與民眾的抵抗意志估計不足，加上北約等給烏克蘭進行了大量軍事援助，俄軍自身的現代化作戰能力也比較落後，為減少戰爭損失，俄軍後來被迫從北部基輔方向撤退，轉為重點進攻東部頓巴斯地區，同時加大了對南部敖德薩地區的攻勢。

然而即便是如此收縮戰線，俄軍也無法同時在東部和南部兩線作戰，另一方面，因為烏方在東部戰場一直沒有找到扭轉劣勢的好辦法，就把攻勢轉向南部戰線，蛇島一直是重點攻擊對象，不斷有俄軍艦被擊沉的消息，甚至連俄羅斯黑海艦隊的旗艦「莫斯科」號都被擊沉。隨着更多西方先進武器的部署，俄軍在南部戰場的劣勢越來越明顯，若繼續堅持下去，只會帶來更多戰爭損失，尤其在海軍層面。因此俄軍亟需進一步收縮展現，放棄之前從兩棲登陸全面佔領敖德薩的預案。

蛇島位置：

在這種情況下，蛇島就成了雞肋。如果繼續佔領蛇島，不僅俄軍駐島士兵，連往島上運輸武器的船隻和人員都只能被動挨打，繼續遭受戰爭損失；相反，放棄蛇島，卻有利於俄羅斯進一步向東部重點地區集中兵力，並通過俄方更擅長的陸軍系統，鞏固對敖德薩地區已有的軍事佔領。

不過，因為蛇島面積狹小，缺乏縱深與地理掩護，難以固守，即便俄軍從蛇島撤退，烏克蘭政府軍恐怕也未必會派兵駐守。對烏克蘭來說，將俄軍從蛇島逼離，最重要的意義在於鼓舞了士氣，同時也打開了南部黑海方向的一條糧食出口通道，有利於部分緩解烏克蘭政府面臨的軍事經濟壓力。