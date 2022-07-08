G20外長會｜王毅晤拉夫羅夫　稱中方就俄烏聚焦勸和促談

中國國務委員兼外長王毅在印尼峇里出席二十國集團（G20）外長會，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面，談及烏克蘭局勢。王毅表明中方將繼續秉持客觀公正立場，聚焦勸和促談，支持一切有利於和平解決危機的努力。



王毅表示，當前，國際局勢動盪不定，全球挑戰層出不窮。在兩國元首戰略引領下，中俄排除干擾，保持正常交往，有序推進各領域合作，展現出兩國關係的強大韌性和戰略定力。中方讚賞俄方積極參加金磚國家領導人系列會議，為會議凝聚國際共識、促進全球發展作出貢獻。我們願同包括俄在內的各方一道，落實好會議重要成果，加快推進2030可持續發展議程，維護發展中國家共同利益，維護國際公平正義。

拉夫羅夫祝賀中方成功舉辦金磚國家系列會議，表示俄中秉持負責任立場，保持戰略協作，為維護聯合國憲章和國際法，推動國際秩序更加公平、國際關係更加民主發揮了重要作用，得到發展中國家的認同和支持。俄中關係不受外部干擾，務實合作順利推進，發展潛力巨大。俄方願擴大雙方合作領域和規模，更好造福兩國人民。俄方支持全球發展倡議和全球安全倡議等重要理念，將同中方加強協調配合。

2022年7月7日，俄羅斯外交部新聞處發布照片，相中俄羅斯外長拉夫羅夫（左）與中國外長王毅在印尼峇里島舉行的G20外長會前的雙邊會晤中握手。（AP）

王毅表示，反對霸權霸凌、抵制單邊主義是廣大發展中國家的共同心聲。當前國際政治的現實引發我們深思。是追求強權霸權，還是推進多極化進程？是真正維護以聯合國為核心的國際秩序，還是抱持少數國家按自身標準制定的規則？相信隨着時間推移，越來越多的國家將對此看得更清，作出正確選擇。中方願同各方一道，落實習近平主席提出的全球安全倡議，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀。

雙方就烏克蘭局勢交換了意見。拉夫羅夫介紹了俄烏局勢和俄方立場主張。王毅表示，中方將繼續秉持客觀公正立場，聚焦勸和促談，支持一切有利於和平解決危機的努力。

雙方同意支持印尼辦好二十國集團外長會，並加強在上海合作組織框架下合作。