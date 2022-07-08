安倍晉三逝世｜曾稱台灣有事就是日本有事　提出與美核共享挨轟

日本前首相安倍晉三生前被指與台灣政界關係友好，卸任後也不時就相關議題發表意見，言論往往引發爭議。此外他2月27日在談及俄羅斯入侵烏克蘭的議題時，稱應打破禁忌討論「核共享」政策。此言一出，不但日本朝野反彈，中國亦予以譴責。



安倍所說「核共享」的意思，是在日本境內部署美國核武，並且實行美日共同運用。

圖為日本前首相安倍晉三1月14日在Twitter發布的相片。（Twitter@AbeShinzo）

挨批無視原爆受害者之痛

日本現任首相岸田文雄2月28日在國會參議院預算委員會回答議員質詢時談到核共享政策，稱日本要堅持無核三原則。他稱，尋求類似北約式的核力量分享是「不能接受」的。他這番話被視為是回應安倍的言論。

岸田文雄3月10日再說，對於在日本領土內部署並共同運用美國核武器的「核共享」政策，各政黨可進行相關討論。不過，對於日本政府是否會討論「核共享」政策，岸田文雄則再次否認，稱考慮到「無核三原則」，日本政府不會討論這個問題。

安倍晉三胞弟、日本防衛相岸信夫3月1日稱，他不允許在日本實施「核共享」政策。

岸信夫稱，若「核共享」政策涉及在日本領土內部署美國核武器，並在突發事態時與美國一起使用這些武器、用日本戰機搭載和使用它們，那就不能允許這政策在日本實施。他說：「政府堅持無核三原則的想法不變。」

安倍提倡美日核共享亦激怒民眾，日本長崎市民團體「長崎證言會」4月1日稱，它向安倍送出抗議書，批其無法對原爆受害者感同身受。

圖為2020年8月，前首相安倍晉三在記者會宣布因病卸任首相。（Getty）

中國外交部發言人趙立堅3月14日批評日本連續出現違背「無核三原則」的危險聲音，強調中方對此嚴重關切。

他稱中方一貫認為，日本作為《不擴散核武器條約》無核武器締約國，應切實履行核不擴散國際義務。中方也一向反對核武器國家在他國領土上部署核武器。由於歷史原因，日方在軍事安全領域的有關動向一直受到高度關注。

趙立堅當時也提到，近段時間以來，日本國內連續出現違背本國「無核三原則」的危險聲音，不得不讓亞洲鄰國和國際社會對日本能否走和平發展道路產生強烈質疑。中方對此表示嚴重關切，並敦促日方謹言慎行，在維護地區和平穩定方面採取負責任的態度。

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台灣中央社稱安倍晉三兩度擔任日揆時都與台友好，過去多年數度來台，與台灣政界多人有聯繫。台前總統馬英九2008年上任後，分別於2010年及2011年兩度在台與安倍會面。安倍曾在多個場合談及日台友誼。

安倍卸任首相就台發聲的情況增加，令2022年迎來50周年紀念的中國及日本面臨狀況，有聲音認為，事件或令今年兩國交流活動受到影響。

2021年12月1日安倍稱台灣有事（緊急狀況）等同日本有事，等同日美同盟有事，引起北京強烈不滿。中國外交部為此曾召見日本駐中國大使抗議。

2021年底，日媒稱，因安倍「台灣有事論」影響，中國取消在12月預定舉行的中日交流活動。共同網引述消息人士報道，原在12月駐北京日本大使館舉行的一場中日交流活動，受中國當局壓力影響不會有中國人出席，最終迫使活動以防疫為由取消。

安倍2022年2月又在電視節目上稱，「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應捨棄對台「戰略模糊」政策，有必要明確表達萬一台灣有事，將予協防。

安倍2006年首度拜相初期，中日關係一度朝着尋求回暖的方向發展，只是在他上台一年後，因內部問題與個人失言，以健康為由辭職。2009年他當選眾議員卻率團訪台，並與台灣前總統李登輝、時任總統馬英九和時任民進黨主席蔡英文會晤。2012年安倍二度拜相中，日關係雖因釣魚島主權歸屬問題而交惡，惟仍與中國保持一定關係，他亦曾訪問北京並與中國國家主席習近平會面。

習近平2019年6月底出席在日本舉行的G20峰會，期間他獲安倍邀請在2020年櫻花開放之際訪問日本。然而，由於新冠肺炎疫情在全球爆發，東京奧運延期，他訪日的計劃最終也被叫停。安倍2020年9月因痼疾潰瘍性結腸炎復發卸任內閣總理大臣一職。如今安倍遇刺身亡，他與習近平的「櫻花之約」已是永遠無法實現。

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