安倍晉三逝世︱疑兇住所搜出疑似爆炸品　傳他春季已自製多支槍

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭發表演講時，疑遭一名男子從背後開槍襲擊，安倍晉三在下午不治身亡，終年67歲。日本警方同日下午前往疑兇山上徹也位於奈良市的住所搜查，發現了數個可能的爆炸品，正展開確認，並指疑兇至目前為止已製造了多支手槍和炸藥。



日媒《每日新聞》指，山上徹也的住所位於JR奈良站附近一棟8層高的公寓，即在案發地點東南方約3公里處，附近居民稱房客中有很多學生和單身人士，居民之間幾乎沒有交際，多名居民被問及山上徹也時均表示「不知道」。

朝日電視台引述調查相關人員指，山上徹也自製類似槍的裝備，其中一支內有6發子彈。調查人員稱「那個自製的槍之類的東西，不僅僅是一支，而是多支，今年春天左右就做好了」。

日媒稱，這很有可能是有計劃的犯罪。

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這次事件發生於日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三當時在奈良街頭為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。安倍晉三之後在同日當地時間下午5時3分（香港時間4時3分）不治身亡。

安倍原本計劃在結束奈良市內的街頭演說後，便會前往京都市內為自民黨拉票，傍晚還計劃去埼玉市繼續拉票活動。