安倍晉三逝世｜擁在任最長首相稱號　可獲國葬最高待遇嗎？

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良遭槍擊身亡，終年67歲，首相岸田文雄批評事件是對民主制度的衝擊，並形容安倍是共事多時的好朋友。當地隨即討論安倍的喪禮安排，有不少人認為，安倍應與不少外國政要一樣，享有國葬待遇。



日本曾在1920年代推行《國葬令》，規定天皇夫婦、太上皇夫婦、皇太子、皇太孫、以及對國家有極大貢獻的非皇族人員都可以獲國葬安排，當中包括首任首相伊藤博文、松方正義、西園寺公望等戰前首相，以及東鄉平八郎、山本五十六等將領。

不過《國葬令》在二戰後廢除，但截至目前為止，戰後仍獲國葬待遇的只有第48至51任首相吉田茂，他在1967年以89歲高齡離世，當時正在外訪的首相佐藤榮作（即安倍晉三的外叔公）提早結束行程，返國處理吉田的喪禮安排。

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佐藤榮作認為，吉田茂在二戰後不久擔任首相，帶領國家走出同盟國佔領時代，為日本邁向世界主要經濟體功不可沒，因此獲內閣決定在日本武道館舉行一場沒有宗教色彩的國葬。

至於其他政要的喪禮安排則主要由所屬政黨負責，例如執政自民黨曾為中曾根康弘、小淵惠三、安倍晉三的外祖父岸信介、田中角榮等首相安排內閣及自民黨合同葬禮；至於曾擔任過議長的政治人物則獲議院葬。

2008年5月8日，時任中國國家主席胡錦濤（中）訪問東京，並與前首相海部俊樹、森喜朗、中曾根康弘及安倍晉三會面。（Getty Images）

安倍晉三生前是在任時間最長的首相，而且他提出的安倍經濟學在當地仍有非常大的影響力，因此岸田文雄直言，正考慮以最高規格的國葬送別這名政壇戰友。