安倍晉三逝世｜日媒：安倍原定前往長野　前一日臨時改往奈良

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭發表演講時，遭一名男子從背後開槍襲擊，導致他胸頸中槍，最終不治身亡，終年67歲。據日媒講述，安倍晉三原定8日是前往長野市，在前一日臨時調整行程改往奈良。



安倍晉三近日為7月10日的參議院選舉展開一系列拉票活動，據日媒《日刊體育》8日引述消息人士報道，安倍晉三原定8日是前往長野市，而不是奈良，前一日才調整行程改為前往奈良等地。

報道引述日本自民黨有關人士稱，安倍在8日前往長野的計劃在7日下午取消，行程重新調整後，決定在8日前往奈良、京都和埼玉3個縣。

圖為安倍晉三的親弟、日本防相岸信夫（右）2021年9月在橫須賀市發表講話（Getty）

在安倍晉三仍在接受搶救時，首相岸田文雄表示，暫未知兇手的背景和刺目的，但對此表示強烈的譴責。他又稱「這是在作為民主之根基的選舉進行期間發生的卑劣野蠻行徑，絕不能容許。以最強烈的言辭予以譴責。」

日本參議院選舉將在7月10日投票，在安倍晉三出事的消息傳出後，各黨派已暫停街頭拉票演說。

這次事件發生於日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三當時在奈良街頭為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三遇襲後倒地並失去意識，現場所見有血跡。(AP)

安倍計劃在結束奈良市內的街頭演說後，便會再前往京都市內為自民黨拉票，傍晚還計劃去埼玉市繼續拉票活動。

日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。

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