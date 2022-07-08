G20外長會｜王毅籲各方緩解全球通脹壓力 冀俄烏盡快停戰

中國務委員兼外長王毅在印尼峇里島（Bali Island）出席二十國集團（G20）外長會期間，7月8日發表講話。



王毅稱，當前世界和平與發展面臨重大挑戰，各方應加強宏觀經濟政策協調，推動世界經濟包容復甦和增長，應共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，緩解全球通脹壓力。

他還說，中方將在烏克蘭問題上繼續勸和促談，始終站在和平一邊，期待通過對話協商談出和平，盡快實現停火止戰，防止衝突長期化、擴大化，應鼓勵開展認真和全面對話，共同構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

中方關於國際糧食安全合作倡議

王毅又就糧食和能源安全問題闡明中方立場，指糧食和能源攸關世界經濟健康運行，二十國集團應承擔應盡責任建立大宗商品合作夥伴關係。

中方提出8點建議，包括支持聯合國中心協調作用、減少糧食損耗、不對世界糧食計劃署開展的人道主義糧食採購實施出口限制措施，以及為俄羅斯、烏克蘭、白羅斯的農產品和投入品順利進入國際市場提供便利等。

二十國集團輪任主席國印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）在會議結束後舉行新聞發布會，稱與會外長呼籲國際社會一致行動，加強多邊主義，確保糧食供應鏈恢復。