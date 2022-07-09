帶頭「跳船」逼走約翰遜　英國前財相辛偉誠宣布競選保守黨黨魁

英國前財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）7月8日宣布角逐保守黨黨魁。



辛偉誠在Twitter發布的影片中稱：「必須有人把握這個時刻並作出正確決定。這就是為何我站出來，（角逐）成為保守黨下一任領袖與你們的首相。」

檢察總長柏斐文和下議院外交事務委員會主席董勤達等人較早前亦已宣布競逐保守黨黨魁。民調顯示，辛偉誠支持度為約10%，屬勝算較大的角逐者。

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.



Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi



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辛偉誠和前衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）5日帶頭辭職後，英政府48小時內有超過50人請辭逼宮首相約翰遜（Boris Johnson）。