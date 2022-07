Rishi Sunak︱英媒：若約翰遜下台　辛偉誠最有可能領導保守黨

英國財相辛偉誠(Rishi Sunak)和衞生大臣賈偉德(Sajid Javid)7月5日宣布辭職,動搖首相約翰遜(Boris Johnson)的領袖地位。英媒同日稱,辛偉誠處於最有利位置,若約翰遜下台,他或會取代約翰遜、領導保守黨。辛偉誠也成為當地賭盤上的熱門下任首相人選。



《每日快報》(Daily Express)5日稱,一名工黨議員表示,辛偉誠先辭職,因此處於最有利位置。議員說:「這讓他(辛偉誠)看起來像一個正直的人,而他的主要競爭對手仍在嘗試保住約翰遜。這個政府已死。」

報道指,一名高級部長說,其他人一直說辛偉誠不會爭奪保守黨領袖的位置,但他知道辛偉誠會這樣做,到目前為止,他已為此事做一段時間的準備。部長稱,認為辛偉誠毫無疑問地將成為領先的競爭者,民眾需忘記之前說過的話。

報道稱,消息人士已確認,數個星期以來,辛偉誠一直在嘗試建立一個領導組織。

《每日快報》5日的另一篇報道稱,根據英國必發博彩公司(Betfair)的資料,最有可能成為下一任首相的第一熱門人選是辛偉誠,而貿易政策國務部長莫佩琳(Penny Mordaunt)和健康與社會關懷委員會主席(Chair of the Health and Social Care Committee,暫譯)侯俊偉(Jeremy Hunt)則分別排第二和第三。