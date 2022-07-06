Rishi Sunak︱英媒：若約翰遜下台　辛偉誠最有可能領導保守黨

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）和衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）7月5日宣布辭職，動搖首相約翰遜（Boris Johnson）的領袖地位。英媒同日稱，辛偉誠處於最有利位置，若約翰遜下台，他或會取代約翰遜、領導保守黨。辛偉誠也成為當地賭盤上的熱門下任首相人選。



《每日快報》（Daily Express）5日稱，一名工黨議員表示，辛偉誠先辭職，因此處於最有利位置。議員說：「這讓他（辛偉誠）看起來像一個正直的人，而他的主要競爭對手仍在嘗試保住約翰遜。這個政府已死。」

報道指，一名高級部長說，其他人一直說辛偉誠不會爭奪保守黨領袖的位置，但他知道辛偉誠會這樣做，到目前為止，他已為此事做一段時間的準備。部長稱，認為辛偉誠毫無疑問地將成為領先的競爭者，民眾需忘記之前說過的話。

報道稱，消息人士已確認，數個星期以來，辛偉誠一直在嘗試建立一個領導組織。

《每日快報》5日的另一篇報道稱，根據英國必發博彩公司（Betfair）的資料，最有可能成為下一任首相的第一熱門人選是辛偉誠，而貿易政策國務部長莫佩琳（Penny Mordaunt）和健康與社會關懷委員會主席（Chair of the Health and Social Care Committee，暫譯）侯俊偉（Jeremy Hunt）則分別排第二和第三。