安倍晉三逝世｜自民黨失去幕後老大　黨內權力平衡勢出現震盪

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，震驚日本全國。安倍雖然已不再是黨魁，但在自民黨內影響力巨大，他的突然逝世會對日本政壇產生影響。



安倍晉三因病在2020年9月卸任，休養一年後復出。在2021年繼任細田博之，成為清和政策研究會的會長。早在安倍擔任會長前，安倍已在清和研已有很大的影響力，他復出後順勢成為會長，讓清和研正式成為安田派，坐擁自民黨內派系一方。

自民黨內派系林立，以安倍派系人數最多，國會議員多達94人，較第二大的平成研究會的54人多出40人。這對黨內事務，特別在幹事安排及黨代表選舉時有重大影響。

在2021年自由民主黨總裁選舉時，岸田文雄獲安倍在最後階段支持，讓大量票數倒向岸田，成功擊倒在國會外及一般民意支持度極高的河野太郎，成為新任首相。因此相比起現任總裁的岸田文雄，安倍的影響力實際更大。

因此安倍突然離逝，清和研會長位置懸空，失去了重心或對自民黨內部構成影響。特別安倍在黨內有很大的親和力，能團結包括麻生派在內的志公會等各派系，對統一意向有很大作用。有分析指這會對黨內權力平衡造成震盪，自民黨可能將出現一陣的權力陣營洗牌。