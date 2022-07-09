安倍晉三逝世｜賣文化救經濟　安倍經濟學推「酷日本」力抗韓流

前日相安倍晉三今日（8日）在奈良地區一場街頭競選活動進行演講時突遭槍擊，送院搶救後終於下午不治，終年67歲。作為日本在任時間最長的首相，安倍曾先後兩度拜相，連續在任時間超過其外叔祖佐藤榮作，成為日本連續任期中任期最久的首相。安倍晉三2013年再度拜相時大力推動「酷日本」文化政策，力抗亞洲「韓流」，向國際推銷日本文化創意產業，從而促進日本製造業和服務業的海外佈局，試圖扭轉日本長達十多年來的經濟僵局，被指以賣文化救經濟。

日本東京民眾在街上觀看電視新聞報道稱，該國前首相安倍晉三2022年7月8日在日本奈良的進行參議院選舉拉票演講時中彈，他已被緊急送院。（AP）

日本首相安倍晉三在任時大力推動「安倍經濟學」。所謂「安倍經濟學」由「經濟三支箭」構成，包括金融量化寬鬆政策、擴大財政政策與成長戰略。其中「成長戰略」專注調整國內經濟結構及產業振興。安倍將文化創意產業發展列為「成長戰略」之一，具體而言，以「酷日本」為戰略核心，先後創設預算金額高達500億日圓規模的「酷日本（Cool Japan）促進機構」，推廣日本動漫、電影、電視等文化創業產品，並確保日本節目在海外的播出，向海外推廣日本動漫等數位內容產業文化。

日本的知名影視動漫作品角色，是「酷日本」極為重要的資產（環球影城官網）

酷日本概念來自英國

「酷日本」（Cool Japan）原本指的是日本動漫、大眾文化等，但後來其範圍擴大到餐飲、時尚、傳統工藝品以及家電用品和汽車等與衣食住相關的事物，甚至教育、福利、婚禮、資訊科技和日本獨特的文化，都可稱為「酷日本」。這個詞的語源出自英國前首相貝理雅（Tony Blair）在20世紀90年代推動的國家品牌戰略「酷不列顛」（Cool Britannia）。當時Tony Blair推動國家品牌形象運動，發揚包括音樂、時尚和美術等在內的英國獨特文化。後來韓國政府也於1997年亞洲金融風暴後，開始喊出「文化立國」口號，大力推銷影視、音樂和遊戲等大眾文化，帶動亞洲「韓流」，韓國大眾文化在政府保護下，積極攻打海外市場為國家賺取了大筆外匯，直到安倍的「酷經濟」出現，才讓日本大眾文化成為力抗雄霸全球的韓流以外，另一股強大文化力量。

日本動漫《海賊王》

在文化上，日本的動漫人物如「Hello Kitty」、「海賊王」、「寵物小精靈」、「多啦 A 夢」已在海外極具人氣。安倍政府目標是更進一步發掘和介紹優質的樸實文化產品，計劃包括加強宣傳地方產品和傳統工藝品。除了舉辦國際推廣活動外，安倍政府還讓閣僚出國訪問時，宣傳自己家鄉的產品。

左起：安倍晉三、稻田朋美

2013年安倍第二次組閣，任命稻田朋美被為內閣府特命擔當大臣（酷日本戰略擔當），加強投資日本文化在海外推廣並從中帶來經濟收益。可是，酷日本政策推出以來，表面上雖然大力振興日本文化向海外輸出，並賺取大量外匯，但收益目標仍然遠遜於官方預期。2017年11月，日本媒體調查顯示，「酷日本機構」出資500億日圓投資的24個項目中，投資超過1年的項目一半以上未達到計劃收益，陷入了經營困境。

日本著名藝術家村上隆（攝影：Alex Maeland ©村上隆 / Kaikai Kiki）

日本動漫雖然在全球擁有龐大吸引力，政府也希望「酷日本」的定義能遠遠超出此範圍，但因為動漫產業太成功，讓「酷日本」政策只專注該領域，甚至提出有違國內文化政策的取向。例如日本政府在國內禁止兒童色情作品，但在可以銷往海外的動漫產業，則容許這類題材和圖像存在，以言論自由而將有關禁令政策排除在外。不少專家指出，「酷日本」政策過於偏重動漫領域，又與國內文化政策不一致，未能有效運用資源，影響政策成效。

此外，很多日本最前沿藝術創作人並不想與政府計劃扯上關係，例如著名藝術家村上隆便曾乞求政府不要再邀請他參加政府的活動。