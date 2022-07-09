王毅與布林肯會晤　對美提出4份清單　促糾正錯誤對華政策和言行

中國國務委員兼外長王毅在印尼峇里島出席完二十國集團（G20）外長會議。期間他與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。這是兩國外交高官自2021年10月以來再次面談。雙方就中美關係等議題全面、深入、坦誠與長時間溝通。



7月9日，國務委員兼外長王毅在峇里島出席二十國集團外長會後同美國國務卿布林肯舉行會晤。雙方就中美關係及共同關心的國際和地區問題進行了全面、深入、坦誠和長時間的溝通。雙方都認為，此次對話是實質性的，也具有建設性，有助於增進彼此相互了解，減少誤解誤判，並為兩國未來高層交往積累了條件。

王毅就台灣問題全面闡述了嚴正立場，要求美方必須謹言慎行，務必不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤。王毅還就涉疆、涉港、海上問題等據理批駁美方的一些錯誤觀點。

王毅稱中美關係擺脫困局的根本遵循是認真落實兩國元首達成的共識。中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則發展中美關係。美方應將拜登總統「四不一無意」重要承諾真正落到實處。

王毅強調，要建立落實兩國元首共識的渠道，更好協調各領域各部門的交往。要妥善管控矛盾分歧，努力解決突出問題。中方據此向美方提出四份清單：要求美糾正錯誤對華政策和言行的清單、中方關切的重點個案清單、中方重點關切的涉華法案清單、中美8個領域合作清單，希望美方切實認真對待。