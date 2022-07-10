日本參議院選舉投票結束　票站調查：執政聯盟繼續成為多數派

日本放送協會（NHK）10日公布的出口民調結果顯示，由日本自民黨及公明黨組成的執政聯盟預計將繼續佔有參議院多數席位。NHK稱，聯盟肯定能有69席，比成為多數派所需的63席更多。



參議院248席改選124席，另1席補選，這次合計要選出125席。現任首相岸田文雄力爭保住至少55席。

日本總務省7月10日公布參議院選舉投票人數，截至當地時間下午2時（香港時間下午1時），投票率為18.79%，較3年前增加0.77%。

總務省亦公布了參議院選舉提前投票人數，為19613966人，較上一次（2019年）增加14.95%，為史上最高。

外界預計11日凌晨開始有結果陸續出爐。

選舉舉夕，前首相安倍晉三8日遇刺身亡，惟投票如期進行。現任首相岸田文雄9日按照日程前往山梨縣造勢，照樣在街上發表演說，他稱不會屈服於暴力。

現時參眾兩院都由執政聯盟掌控。是次投票被視為選民對岸田的「信任投票」以及「政績考核」。

是次選舉外界亦聚焦在修憲派可否取得提出修憲所需的參議院三分之二席次。根據NHK報道，支持修憲的四個黨派將合計有逾82席。這讓執政聯盟在兩院有足夠席次推動修憲。