日本參議院大選在即　地方選委會出動貓貓與明星籲年輕人投票

日本第26屆參議院大選7月10日開始投票。為了呼籲年輕人投票，地方選委會請來知名聲優與貓咪拍攝宣傳影片，日本藝人與文化人亦自發錄製影片呼籲投票。



日本有句諺語說「連貓的手都想借」（猫の手も借りたい），意思是忙到不可開交時，找誰來幫忙都可以。宮城縣選舉委員會找來貓咪擔任「宣傳大使」，並由幫知名動漫《七龍珠》主角孫悟空配音的聲優野澤雅子負責配音，影片至今已超過11萬次點閱。

圖為日本宮城縣選舉委員會發布的宣傳圖片。（日本宮城縣選舉委員會網站）

日本女演員長澤雅美、小泉今日子和男演員松重豐等26名藝人與文化人，自發錄製的投票宣導影片。這個以「VOICE PROJECT 投票是你的聲音」為題的影片，分成演員版本與知識分子版本。