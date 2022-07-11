王毅提醒東南亞國家不要淪為大國「棋子」

中國國務委員兼外長王毅7月11日在印尼雅加達的東盟（ASEAN）秘書處發表政策演講，他提醒東南亞國家不要淪為大國的「棋子」。



王毅表示，東南亞很多國家都面臨選邊站的壓力。他說：「我們應避免這地區受地緣政治計算的影響……避免這地區在大國競爭和脅迫的情況下被用作棋子。」

他稱：「我們地區的未來應掌握在我們的手中。」

王毅9日在峇里島與印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）共同主持中印尼高級別對話合作機制第二次會議，印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）也有出席。

王毅表示，當前國際形勢變亂交織，中印尼作為發展中大國，前途命運緊密相連，責任擔當更加重大。他指中方願與印尼一起，以兩國元首重要共識為遵循，推動兩國繼續走在地區和發展中國家團結合作的前列，打造互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒，為維護地區穩定、促進世界和平作出更大貢獻。

盧胡特稱，印尼中國關係具有戰略意義和全球影響，兩國開展全方位、寬領域、多層次合作，致力於打造命運共同體。蕾特諾說，印尼高度珍視與中國的緊密良好協作，願以擔任二十國集團（G20）主席國為契機，與中方一起聚焦和平、糧食、能源安全等當前緊迫議題，為地區乃至世界發展繁榮作出貢獻。