王毅東盟會議發言　區內要堅持獨立自主　敦促美國克服冷戰思維

國務委員兼外長王毅，於東盟秘書處發表政策演說，呼籲東盟地區應遠離地緣政治算計，不要成為大國博弈的棋子。同時說明一個中國是台海穩定的定海神針，敦促美國克服冷戰思維，摒棄零和邏輯。



王毅發言表示，當前亞洲面臨前所未有的發展機遇，同時出現開放與封閉、合作與對抗、團結與分裂、進步與倒退兩種截然不同的走向。王毅表示，當前包括東盟在內不少國家，受到所謂選邊站隊的壓力。

王毅表示各國要繼續堅持獨立自主，相互尊重各自的主權和核心利益，令東盟地區遠離地緣政治的算計，遠離叢林法則的陷阱，不要成為大國博弈的棋子，不受霸凌霸道的脅迫，將自己的命運和地區的前途掌握在自己手中。

王毅在演講後，回應台海的疑問時，指出台灣問題是中國核心利益中的核心，表示當前台海的緊張局勢，根源台灣民進黨當局，放棄「九二共識」，破壞兩岸關係和平發展的重要根基，並在「挾洋謀獨」的邪路上越走越遠。

王毅又批評美國不斷歪曲和掏空一中政策，企圖玩弄「台灣牌」，干擾阻礙中國的發展進程。他說，美國最近多次強調要維護每一個國家的主權和領土完整，中國在台灣問題上的主權和領土完整，同樣應得到尊重和維護，要求美國不要搞雙重標準或出爾反爾。王毅敦促美國放下霸權心態，克服冷戰思維，摒棄零和邏輯。